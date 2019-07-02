Украинский курсант разбил самолёт в Харьковской области

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Фото © Facebook.com / Харьковский национальный университет воздушных сил

Самолёт Л-39 разбился в Харьковской области во время учебно-тренировочного полёта. За штурвалом был курсант Харьковского национального университета воздушных сил, который успел катапультироваться.

На самолёте Л-39 возникла нештатная ситуация. Пилот сообщил о ней группе руководства полётов, и было принято решение о катапультировании, — говорится в заявлении университета в "Фейсбуке".

После катапультирования молодой человек вышел на связь и сообщил, что с ним всё в порядке. Самолёт же упал у посёлка Староверовка.

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