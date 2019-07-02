В ДТП с микроавтобусом в Грузии пострадало 14 военных

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Фото © guardian.ge

Раненые были доставлены в больницу города Кобулети, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Пассажирский микроавтобус перевернулся в черноморском курортном посёлке Шекветили в Грузии, в результате чего пострадало 14 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны республики.

Отмечается, что микроавтобус ехал из Батуми на военную базу в Сенаки. Военнослужащие были доставлены в больницу города Кобулети. Трое из них госпитализированы. Состояние двоих оценивается врачами как тяжёлое.

Ранее сообщалось, что трое россиян пострадали в страшном ДТП у села Шаблиани в Грузии.

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