В ДТП с микроавтобусом в Грузии пострадало 14 военных

Пассажирский микроавтобус перевернулся в черноморском курортном посёлке Шекветили в Грузии, в результате чего пострадало 14 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны республики.
Отмечается, что микроавтобус ехал из Батуми на военную базу в Сенаки. Военнослужащие были доставлены в больницу города Кобулети. Трое из них госпитализированы. Состояние двоих оценивается врачами как тяжёлое.
Ранее сообщалось, что трое россиян пострадали в страшном ДТП у села Шаблиани в Грузии.
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