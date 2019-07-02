Житель Якутии распилил болгаркой детскую площадку

Его ждёт суд, а детям пообещали в следующем году построить новое место для занятия физкультурой.

В городе Нерюнгри Республики Якутия местный житель с помощью болгарки спилил ограду спортивного поля у дома по адресу Чурапчинская, 48. Всё из-за того, что рядом с площадкой он паркует свой автомобиль — дети во время игры иногда попадают в него мячом. Теперь его, скорее всего, ждёт судебное разбирательство.

— Этому мужчине мальчики попали по машине, а он начал их гонять. Потом вступились отцы этих ребят, вот я и увидела, что там какое-то сборище. Потом, на следующий день, я увидела, что он начинает срезать ограду этой площадки, а вечером уже сын сказал, что он половину этой площадки разобрал. Потом приехал мэр города, у них был очень долгий разговор, больше часа. На этого мужчину будут подавать в суд, в следующем году пообещали поставить здесь нормальную площадку, — рассказала Лайфу местная жительница Евгения Рудь.

Теперь против мужчины восстали буквально все жители микрорайона.

— Для детей у нас и так ничего нет, а тут последнее ломать. А по поводу того, что по машинам попадают, — это да. Нет парковок, где можно было бы ставить, вот и паркуют около подъезда или на детской площадке. Но это его не оправдывает, — отметил сосед злоумышленника Дмитрий Серебрянников.

По мнению местной жительницы Елены Трошиной, мужчине не стоило идти на такие крайние меры — можно было найти другое решение проблемы.

— Можно было бы просто повесить сетку, а не ломать целую площадку. Детям и так играть негде, она у нас единственная на весь микрорайон наш, там дети играют со всех домов, — уточнила она.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине прогремел взрыв на детской площадке, шесть детей пострадали.