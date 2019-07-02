Путин проведёт встречу с Шойгу из-за трагедии с моряками

Президент РФ Владимир Путин встретится с министром обороны Сергеем Шойгу в самое ближайшее время. Об этом сказал Лайфу пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также добавил, что глава государства принял решение отменить участие в форуме "Реки России".

Как уже сообщал Лайф, сегодня стало известно о гибели 14 моряков-подводников при пожаре в научно-исследовательском глубоководном аппарате. Моряки стали жертвами отравления продуктами горения.