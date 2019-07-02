Рэпер A$AP Rocky напал на прохожих в Стокгольме

В Швецию исполнитель приехал, чтобы выступить на хип-хоп-фестивале Smash х Stadion.

Рэпер A$AP Rocky и его окружение напали на прохожих на улице Стокгольма. Видео с инцидентом публикует портал TMZ. Музыкант швырнул молодого парня на асфальт и начал избивать его вместе с друзьями.

Издание приводит слова очевидцев о том, что двое парней пристали к рэперу и его компании и начали кричать, что те сломали их наушники. Какая-то из женщин вмешалась в спор и заявила уже подошедшим парням, что те шлёпнули её, когда проходили мимо. После этого A$AP уже набросился на своих оппонентов.

Рэпер не дождался приезда скорой и полиции и сбежал с места происшествия.

Ранее рэпер A$AP Rocky рассказывал, что занимался групповым сексом с девятью девушками и употреблял LSD.