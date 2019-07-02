Путин поручил изучить применение закона об оскорблении госсимволов

Глава государства распорядился при необходимости принять меры по недопущению необоснованного привлечения граждан к ответственности.

Президент РФ Владимир Путин поставил перед МВД и Роскомнадзором задачу изучить применение закона о недопустимости оскорбления госсимволов и госинститутов. Поручения главы государства по итогам прямой линии опубликованы на сайте Кремля.

— Совместно с МВД России и Роскомнадзором проанализировать правоприменительную практику возбуждения дел об административных правонарушениях... и при необходимости принять меры по недопущению необоснованного привлечения к административной ответственности и (или) ограничения доступа к информационному ресурсу, — говорится в тексте документа.

Ответственными за выполнение назначены генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава Роскомнадзора Александр Жаров. Срок исполнения — 1 ноября 2019 года.

Напомним, применение закона о недопустимости оскорбления госсимволов обсуждалось и в ходе недавней прямой линии с президентом. Владимир Путин пояснил, что этот документ изначально был направлен на то, чтобы не глумились над флагом, гимном. Также глава государства пообещал поручить надзорным органам следить за тем, чтобы правоохранители не злоупотребляли этим законом.

— Речь не идёт о критике власти. Наоборот, люди вправе и должны критиковать руководство. Закон направлен на оскорбление символов государства, то есть всего народа, каждого из нас. Нельзя глумиться над флагом, гербом, а такие факты, как известно, имеют место быть, — отметил Путин.