Москвичка обвинила воспитателей "кусачего" детсада в травле её двухлетнего сына

По словам Марины, в группе 12 малышей от 1,5 до 3 лет и они часто кусают друг друга, но почему-то воспитатели и другие родители обозлились именно на её сына.

Москвичка обвинила воспитателей частного детского сада Banana Mama в травле её двухлетнего сына. Марина рассказала Лайфу, что мальчик лежит в Морозовской больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами. По её мнению, это случилось по вине работниц учреждения.

Воспитатели и родители жаловались на то, что двухлетний Сильвестр сильно кусает одногруппников, и просили забрать мальчика из детсада. Марина же говорит, что в группе 12 детей от 1,5 до 3 лет и они часто кусают друг друга, но почему-то воспитатели и родители обозлились именно на её сына. По словам женщины, под давлением коллектива она на месяц забрала мальчика и отправила к бабушке. В детсаду мать сказала, что малыш на реабилитации. Марина говорит, что за месяц вне садика у мальчика не заметили никакой агрессии. И она вернула Сильвестра в детсад.

После этого ребёнок начал возвращаться домой со следами укусов. Очередной раз она заметила, что его покусали 27 июня, когда пришла забирать ребёнка из садика. При этом воспитатели снова обвинили малыша в том, что он покусал одногруппников. Когда же Марина присмотрелась, то заметила помимо следов укусов ещё и ушибы на лице. Мальчик жаловался на головную боль, и мать отвезла его в травмпункт. Там врачи поставили ему целый букет диагнозов: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины лба, окологлазничной области и левого предплечья.

В детсаду утверждают, что Сильвестр упал и ушибся головой. По данным Лайфа, воспитатели заявили, что не заметили сильных повреждений у мальчика — только царапину. Они его успокоили, приложили к месту ушиба лёд, но обращаться к врачам не посчитали нужным.

Марина уже обратилась в полицию. По её словам, в детсаду и раньше показывали свою некомпетентность. Так, в декабре прошлого года маленькая царапина у малыша превратилась в сильное заразное воспаление из-за того, что рану вовремя не обработали.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярском крае двух воспитательниц приговорили к четырём годам колонии за истязание детей кнопками.