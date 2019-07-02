АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за срыва поставок

Однако в компании заверили, что на доступности автомобилей Lada на рынке это пока не скажется.

Компания АвтоВАЗ полностью приостанавливает производство с 3 июля на своих заводах в Тольятти и Ижевске. У отечественного производителя автомобилей сорвались поставки комплектующих c нижегородского ООО "Завод автокомпонент".

— АвтоВАЗ делал всё возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства, — передаёт РБК слова представителя АвтоВАЗа.

Он также добавил, что компания по праву может взыскать с недобросовестного поставщика понесённые убытки.

Когда возобновится производство, представитель компании затруднился ответить. Однако заверил, что ситуация не отразится на доступности автомобилей Lada в дилерской сети.

Ранее Лайф сообщал, что с 1 июля АвтоВАЗ поднял цены на все модификации Lada Vesta и Lada Granta.