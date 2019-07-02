Врио главы Мурманской области выразил соболезнования родным погибших моряков

Глава региона добавил, что регион и Северный флот всегда поддерживают друг друга в сложные моменты.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал трагедию, случившуюся в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ. Он пообещал оказать содействие Северному флоту со стороны властей региона.

— Четырнадцать подводников погибли в российских территориальных водах, расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом. Это страшная трагедия... Вечная память тем, кто отдаёт свои жизни во имя безопасности нашей страны, — написал Чибис на своей странице во "ВКонтакте".

Сегодня Лайф приводил сообщение Минобороны о гибели 14 моряков при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ. Инцидент изучают военные следователи.