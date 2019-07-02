Вице-президент США экстренно возвращается в Вашингтон

По информации американского телеканала, произошла ситуация, из-за которой он был вызван обратно в Белый дом.

Вице-президент США Майк Пенс, который сегодня вылетел в штат Нью-Гэмпшир, чтобы выступить на мероприятии, экстренно возвращается в Вашингтон. Мероприятие отменили, а выступление Пенса перенесли на более позднюю дату.

Посадку в аэропорту Нью-Гэмпшира Пенс должен был совершить в 18:25 по московскому времени. Как сообщает телеканал Fox News, представитель Пенса, который находился на месте запланированного мероприятия, заявил гостям, что произошла "ситуация, из-за которой вице-президент был вызван обратно в Вашингтон".

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