Вице-президент США экстренно возвращается в Вашингтон

Вице-президент США Майк Пенс, который сегодня вылетел в штат Нью-Гэмпшир, чтобы выступить на мероприятии, экстренно возвращается в Вашингтон. Мероприятие отменили, а выступление Пенса перенесли на более позднюю дату.
Посадку в аэропорту Нью-Гэмпшира Пенс должен был совершить в 18:25 по московскому времени. Как сообщает телеканал Fox News, представитель Пенса, который находился на месте запланированного мероприятия, заявил гостям, что произошла "ситуация, из-за которой вице-президент был вызван обратно в Вашингтон".
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