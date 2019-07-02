Тайвань на год продлил безвизовый режим для граждан России

Возможность посетить страну без визы представлена также гражданам Таиланда, Брунея и Филиппин.

МИД Тайваня сообщил, что ещё на год продлён эксперимент по безвизовому доступу в страну для граждан России.

— Министерство иностранных дел с 1 августа и до 31 июля 2020 года продлевает эксперимент по предоставлению безвизового режима гражданам Таиланда, Брунея, Филиппин и России, — говорится в заявлении.

Филиппины, Таиланд и Бруней включены в список стран "новой политики в отношении стран Юго-Восточной Азии". С этими государствами правительство устанавливает более тесные экономические, торговые, культурные и туристические связи.

Связи с Россией у Тайваня также только растут. Около 1,5 миллиона россиян посетили республику в прошлом году, уступая по числу визитов только жителям КНР, малайцам и индийцам, что указывает на потенциал привлечения туристов из России, посчитали в правительстве островного государства.

Тайваньский город Гаосюн ранее возглавил рейтинг лучших городов для удалённой работы. В конце мая в стране разрешили заключать однополые браки.