Российский миллиардер арендовал на день рождения телешоу "Форт Боярд"

По информации французской газеты, мужчина таким образом решил отпраздновать своё 50-летие.

Российский металлургический магнат арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд". Об этом сообщает газета Parisien.

По информации издания, так мужчина решил отпраздновать своё 50-летие. О личности бизнесмена и сумме сделки ничего неизвестно.

Отмечается, что для виновника торжества и его гостей приготовили специальную программу из 30 испытаний. Их участники проходили под бдительным наблюдением технической команды телешоу.

"Форт Боярд" — телешоу, съёмки которого проходят в каменной крепости у атлантического побережья Франции. Его участники преодолевают испытания, которые требуют от них как физических, так и интеллектуальных усилий.

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