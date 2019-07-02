ЦБ объявил о завершении санации банка "Открытие"

Регулятор пояснил, что кредитная организация восстановила устойчивое финансовое положение.

Совет директоров ЦБ принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие", которая была запущена в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

— Реализация мероприятий по предупреждению банкротства позволила обеспечить бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов, сформировать резервы на возможные потери по проблемным активам, — объяснили в Центробанке.

В ЦБ отметили также, что "Открытие" восстановило устойчивое финансовое положение. Сейчас кредитная организация соблюдает все установленные Банком России обязательные требования. Благодаря предпринятым мерам банк может выйти на общий режим надзора со стороны ЦБ.

Ранее сообщалось, что Банк России принял решение участвовать в работе Московского индустриального банка в качестве инвестора, чтобы предупредить его банкротство.