Голикова заявила, что в России катастрофически сокращается население

По её словам, в некоторых регионах местные власти сознательно занижали данные о смертности.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за четыре месяца естественная убыль населения России составила 149 тысяч человек. Эту цифру она оценила как катастрофическую.

— Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность, — приводит РИА "Новости" слова Голиковой.

Выступая на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера СЗФО "Западный", вице-премьер также заметила, что "в погоне за качественными показателями" многие регионы снижали данные о смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и внешних причин смертности, поэтому оценивать ситуацию без участия федеральных ведомств невозможно.

Ранее в Минэкономразвития предрекли сокращение трудоспособного населения России. Для изменения ситуации в Общественной палате РФ призывают увеличить расходы на поддержку семей с детьми с 0,47 до 2% ВВП в год.