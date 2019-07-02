Путин потребовал тщательно расследовать причину гибели 14 подводников

Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу потребовал провести тщательное расследование причин гибели 14 моряков-подводников в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ.
— Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии, — обратился президент к главе Минобороны РФ.
Путин обязал Шойгу по возвращении в Москву лично доложить ему о поездке в Североморск.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что 14 моряков-подводников погибли из-за пожара в глубоководном аппарате ВМФ в водах России.
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