Путин потребовал тщательно расследовать причину гибели 14 подводников

Глава государства поручил Сергею Шойгу лично выехать на место трагедии и заслушать доклады об обстоятельствах ЧП.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу потребовал провести тщательное расследование причин гибели 14 моряков-подводников в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ.

— Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии, — обратился президент к главе Минобороны РФ.

Путин обязал Шойгу по возвращении в Москву лично доложить ему о поездке в Североморск.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что 14 моряков-подводников погибли из-за пожара в глубоководном аппарате ВМФ в водах России.