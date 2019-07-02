Путин выразил соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников

Двое из погибших моряков были Героями России, семеро имели звание капитанов первого ранга.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким 14 погибших моряков-подводников и поручил главе Министерства обороны Сергею Шойгу оказать им поддержку.

— Нужно сделать всё, чтобы оказать помощь и поддержку, — сказал Путин на встрече с Сергеем Шойгу.

Половина погибших имели высокое звание капитанов первого ранга. Двое были Героями России.

— Это большая потеря для флота, да и вообще для армии. Я приношу искренние соболезнования семьям погибших, — добавил Путин.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ в водах России. Трагедия произошла 1 июля. Подводники погибли от отравления продуктами горения.