Путин выразил соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким 14 погибших моряков-подводников и поручил главе Министерства обороны Сергею Шойгу оказать им поддержку.
— Нужно сделать всё, чтобы оказать помощь и поддержку, — сказал Путин на встрече с Сергеем Шойгу.
Половина погибших имели высокое звание капитанов первого ранга. Двое были Героями России.
— Это большая потеря для флота, да и вообще для армии. Я приношу искренние соболезнования семьям погибших, — добавил Путин.
Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ в водах России. Трагедия произошла 1 июля. Подводники погибли от отравления продуктами горения.
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