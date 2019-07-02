Среди погибших подводников было два Героя России

Президент попросил министра обороны лично выехать в Североморск заслушать доклады и оказать помощь близким погибших.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате моряков-подводников было два Героя России.

— Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны — 7 капитанов 1 ранга, среди них — два Героя России, экипаж был высокопрофессиональным, — привёл Путин выдержки из доклада министра обороны.

Гибель моряков президент назвал большой потерей для флота и вообще для армии.

Напомним, сегодня Минобороны распространило сведения о гибели 14 моряков при пожаре в глубоководном аппарате, который находился на военно-морской базе Северного флота в Североморске.