Среди погибших подводников было два Героя России

Министр обороны Сергей Шойгу доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате моряков-подводников было два Героя России.
— Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны — 7 капитанов 1 ранга, среди них — два Героя России, экипаж был высокопрофессиональным, — привёл Путин выдержки из доклада министра обороны.
Гибель моряков президент назвал большой потерей для флота и вообще для армии.
Напомним, сегодня Минобороны распространило сведения о гибели 14 моряков при пожаре в глубоководном аппарате, который находился на военно-морской базе Северного флота в Североморске.
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