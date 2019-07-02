Июнь этого года стал самым жарким за всё время наблюдений

При этом специалисты не связывают пики жары с глобальным потеплением на планете.

Наблюдения со спутников в июне этого года показали, что этот месяц стал самым жарким на планете за всё время метеорологического мониторинга. Об этом сообщили руководители программы мониторинга экологии и климата Земли "Коперник", которую осуществляют Европейское космическое агентство (ЕКА) и Европейский союз.

Согласно собранным данным, средние температуры в июне на 0,1 градуса Цельсия превысили предыдущий рекорд, который был в июне 2016 года. В Европе норма вовсе была превышена на два градуса.

На прошлой неделе в Германии, а также в северной части Испании и Италии учёные отметили рекордные для европейских стран температуры. А во Франции установилась температура 45,9 градуса в тени, что для страны является абсолютным рекордом жары.

Учёные утверждают, что в июне средняя температура в Европе превысила на три градуса Цельсия среднюю температуру периода 1850–1900 годов. Специалисты предположили, что в дальнейшем такие метеоявления будут ещё более частыми. При этом они не связывают пики жары с глобальным потеплением на планете.

Ранее Лайф сообщал, что синоптики пообещали москвичам переменную облачность и дожди 2 июля.