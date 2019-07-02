WADA заподозрило 298 российских спортсменов в использовании допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает, что 298 российских спортсменов нарушили антидопинговые правила. Об этом сообщила пресс-служба организации по результатам проверочных работ в московской лаборатории.
Проверку уже прошли 150 образцов от 43 спортсменов. По итогам этой работы составлен перечень доказательств нарушений антидопинговых правил.
Как сообщили в WADA, международным спортивным федерациям уже передали первую часть данных из лаборатории Москвы.
Кроме того, 18 июня организация направила результаты анализов допинг-проб независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU).
— WADA продолжает добиваться хорошего прогресса в этом длительном и сложном деле. Тот факт, что мы перешли к этапу управления результатами, означает, что мы ещё на шаг приблизились к привлечению к ответственности тех, кто обманул, — заявил глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер.
Напомним, ранее WADA получило доступ к базе данных московской лаборатории, где содержится информация о проверках российских спортсменов с 2012 по 2015 год. В апреле 2019 года организация получила 2,2 тысячи допинг-проб, взятых у спортсменов в тот же период времени. Анализ образцов из лаборатории стал основанием для открытия ряда допинговых дел. Президент WADA Крейг Риди заявил, что их должно быть более ста.
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