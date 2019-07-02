Порошенко призвал украинцев вновь выходить на майдан

Для своего заявления Порошенко использовал все возможные ресурсы, в том числе личные соцсети и подконтрольные СМИ.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко обратился к согражданам и призвал их выйти на майдан Незалежности, чтобы поддержать волонтёра Романа Синицина. Тот требует отменить регистрацию Центризбиркомом Украины блогера Анатолия Шария и экс-главу Администрации Президента Андрея Клюева в качестве кандидатов в Верховную раду.

Призыв Порошенко опубликовал на своей странице в "Фейсбуке", а также обнародовал через контролируемый им телеканал "Прямой".

Украинская газета "Вести" сообщает, что ведущие акции на майдане повторяли, что это мирное мероприятие. И призывали собравшихся прийти к ЦИК и на майдан и завтра, и послезавтра, ведь сегодня "всё равно они все разошлись по ресторанам".

В свою очередь бывший президент Украины со своей партией сам выдвигается в парламент и заявил, что хочет защитить Украину от "российского рабства". В свой блок он приглашал экс-главу МИД Украины Павла Климкина, отставки которого добивается действующий лидер страны Владимир Зеленский.