Потерявшегося в Тропарёвском парке мальчика передали родителям

Во время прогулки отец встретил знакомую, которую попросил приглядеть за малышом, и отлучился на некоторое время.

Ребёнка, которого нашли днём 2 июля в Тропарёвском парке в Москве, вернули семье, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента труда и соцзащиты населения.

Ранее СМИ сообщили, что в парке на юго-западе Москвы обнаружили беспризорного ребёнка, его забрали в отдел полиции.

— 2 июля в средствах массовой информации появились публикации о том, что в Тропарёвском парке маленький ребёнок оставлен без присмотра родителей. В настоящее время с мальчиком всё хорошо, он находится в семье, — сообщили в пресс-службе департамента.

Как рассказал собеседник агентства, папа с ребёнком пошли в парк, мама в это время находилась на работе. Во время прогулки отец встретил знакомую, которую попросил приглядеть за малышом, пока он на некоторое время отлучится.

— Отец отсутствовал не более 20 минут. Вскоре ему позвонили из полиции и сообщили, что малыш находится у них. Мальчик был передан папе, — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что семья проживает в Москве и воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Ранее факты о неблагополучии зафиксированы не были. Сотрудники социальной защиты провели профилактическую беседу с отцом семейства и планируют поддерживать контакт с семьёй, если ей потребуется поддержка.