Лидеры ЕС определились с кандидатами на ключевые посты в евроструктурах

На данный момент необходимо, чтобы потенциальные главы получили большинство голосов в Европарламенте.

Лидеры Евросоюза в Брюсселе определились с кандидатурами на ключевые посты в евроструктурах, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

— Евросовет предлагает Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии. Евросовет избрал Шарля Мишеля на пост своего нового главы. Евросовет выдвинул Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ. Евросовет выдвигает Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне, — заявил Туск.

Для назначения соответствующих лиц на пост необходимо, чтобы кандидаты получили большинство голосов Европарламента. Голосование может состояться примерно в середине июля.

Однако для того, чтобы официально назначить представителя по внешней политике, необходимо получить согласие избранного председателя комиссии.

Напомним, председатель ЕК, глава дипломатии ЕС и другие члены ЕК должны получить одобрение Европарламентом. Срок полномочий действующих лиц истекает в конце октября 2019 года.

Заседание по обсуждению кандидатов на руководящие посты состоялось в Брюсселе 30 июня. Однако глава Евросовета Дональд Туск неожиданно прервал саммит и заявил о намерении обсудить кандидатов на ключевые должности в индивидуальном порядке.