Кроме того, стало известно о планах двух стран создать в Незалежной некое "совместное производство".

Канада внесла Украину в список стран, куда можно поставлять оружие. Об этом сказал канадский премьер Джастин Трюдо после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Торонто.

— Мы подписали соглашение о включении Украины в список стран, куда разрешены продажи оружия, — отметил он.

По словам канадского премьер-министра, с 2015 года в рамках операции ВС Канады Unifier на Украине постоянно находится около 200 военных инструкторов из этой страны. Они обучают солдат и офицеров украинской армии в Львовской области. Эту миссию в марте продлили до 2022 года.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе пресс-конференции, что Оттава и Киев договорились о поставках бронетехники в Незалежную.

— Мы договорились о поставках бронетехники, о том, что мы будем развивать наши договорённости, — указал украинский лидер, не раскрывая детали договорённости.

Он сообщил, что стороны обсудили организацию совместного производства двух стран, которое "даст рабочие места" на Украине.