Двое госпитализированы после ссоры с поножовщиной в Москве

Два человека были доставлены в больницу, ещё двое задержаны после конфликта между группами лиц в Москве в районе дома № 37 на Ленинском проспекте. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

— В результате конфликта два человека госпитализированы с ножевыми ранениями, ещё двое задержаны, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что была установлена личность мужчины, напавшего с ножом на полицейского в Чечне. Известно, что перед этим мужчина бросил гранату в блокпост, где находились стражи порядка.