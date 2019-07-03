Пригожин прокомментировал инцидент с Пугачёвой на вокзале

По его словам, российские звёзды и так живут как нищие по сравнению с западными коллегами.

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал с певицей Аллой Пугачёвой, которая прокатилась по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

— Почему у нас стали девальвировать человеческую личность? Алла Пугачёва — это личность планетарного масштаба. Неужели она не заслужила на перрон заезжать? Устроили из этого балаган, кипёж, хейтеры какие-то. Что плохого, что Аллу Пугачёву привезли к перрону и довели до вагона? Что в этом плохого? — рассказал Пригожин в эфире НСН.

Он напомнил, что подобные случаи со звёздами естественны и происходили в Советском Союзе и происходят в России. Пригожин заявил, что не видит проблемы в инциденте и что "идёт постоянная травля публичных людей".

Продюсер отметил, что российские звёзды и так живут, как нищие, по сравнению с западными, и привёл цитату своего коллеги Виктора Дробыша, который сказал, что артисты российского шоу-бизнеса "просто печенюшки с могил кушают".

— Мало того что лишили возможности зарабатывать большие деньги в Советском Союзе, она что, не может, уже выйдя на пенсию, пользоваться какими-то благами? Ради чего мы вообще всё это делаем? — добавил Пригожин.

Он объяснил, что если певица будет идти в толпе, то может не успеть на поезд, пока будет с кем-то фотографироваться, или артистку просто будут отвлекать.

— Она всё равно избранная, как ни крути. Она — Пугачёва, этим всё сказано. Сколько поколений выросло на её песнях, на её творчестве, на ней самой! — подчеркнул он.

По словам продюсера, Пугачёва имеет полное право на пользование "даже самыми закрытыми ресурсами".

— Она же не хамит, она никого не раздавила, никому не помешала, — заявил Пригожин.

Ранее за артистку заступились Филипп Киркоров и Лев Лещенко.