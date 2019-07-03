"МегаФон" стал первым оператором в России по количеству станций связи

Роскомнадзор проанализировал покрытие России сотовой связью и выяснил, что "МегаФон" является абсолютным лидером среди операторов по количеству установленных базовых станций. По данным ведомства, оператор владеет 238,52 тыс. вышек.

Всего в стране работает примерно 744 тыс. объектов. Конкретно станций типа 4G установлено 283,4 тыс., что на 16% больше, чем в прошлом году. Из них 98,1 тыс. приходится на долю "МегаФона". У конкурентов этот показатель значительно ниже: 67,9 тыс., 65,2 тыс. и 52,3 тыс. соответственно. Все эти данные актуальны на 1 июля 2019 года.

Сегодня "МегаФон" является бесспорным инфраструктурным и технологическим лидером отрасли и оператором с самым большим покрытием сети и самой высокой скоростью передачи данных. Данные Роскомнадзора на протяжении пяти месяцев подтверждают наше лидерство по числу наиболее технологичных на сегодняшний день базовых станций стандарта LTE, а также по общему числу обслуживающих клиентов компании базовых станций, — говорит Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре компании.

Кроме того, оператор является владельцем базовых станций в одних из самых необычных местах России. В их числе так называемый Полюс холода (город Верхоянск и село Томтор, где зимой температура опускается до –68 градусов), космодром Восточный в Амурской области, Кольский полуостров (за полярным кругом у "МегаФона" работает станция, которая снабжается электричеством от ветряка, построенного специально для объекта оператора) и не только.