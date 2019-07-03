Итальянский суд не стал давать 10-летний срок спасшей мигрантов из моря немке

Судья предварительного следствия из города Агридженто итальянской Сицилии не стал утверждать арест капитана судна немецкой НПО Sea Watch Каролины Ракете, которая не подчинилась запрету властей и доставила на берег острова Лампедуза спасённых в море мигрантов. Об этом сообщает Ansa.

Также судья постановил снять выдвинутые раньше обвинения в сопротивлении военному кораблю. Сообщается, что МВД страны настаивало на депортации нарушительницы, однако. согласно постановлению, и это должно быть подтверждено судебным решением.

Такое судебное решение, очевидно, не нашло одобрения у министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который оказался крайне недоволен происходящим.

— У меня нет слов. Что нужно сделать, чтобы оказаться в Италии в тюрьме? Мне стыдно за тех, кто позволяет любому преступнику приехать из-за границы, не подчиняться законам и ставить под угрозу жизни солдат, выполняющих свою работу, — заявил он.

Ранее Лайф сообщал, что суд в Италии арестовал капитана судна немецкой организации Sea Watch Каролу Ракете, которая пыталась зайти в порт Лампедуза с мигрантами на борту.