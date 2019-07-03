Оппозиционный депутат Рады назвал Зеленского "очередным Наполеоном"

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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © EPA /CLEMENS BILAN / ТАСС

Он выразил опасения, что новый президент Украины не собирается исполнять свои предвыборные обещания.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович выразил опасения в эфире телеканала "112 Украина", что президент Украины Владимир Зеленский не намерен заниматься установлением мира в Донбассе.

Я с нашим последним президентом купился, я уже всё видел, всё знаю, понимаю. Я не просто за него голосовал, потому что ненавидел Порошенко, я видел какое-то будущее, — сказал депутат.

По его словам, "этот человек не может принести мир" стране.

Обидно опять от потерянного времени. Опять от того, что мы получили очередного Наполеона, который не занимается страной, который бредит всякой агрессией, который не собирается заниматься миром, — заявил Рабинович.

Он отметил, что если Зеленский не начнёт исполнять предвыборные обещания, то это будет "самым страшным".

Рабинович напомнил о песне "Прощай, гарант, не возвращайся", которую пели бывшим президентам Украины Виктору Януковичу и Петру Порошенко. Депутат выразил надежду, что такое не будут петь Зеленскому.

Но я боюсь, что к этому идёт, — добавил оппозиционный депутат.

Ранее Вадим Рабинович обвинил Владимира Зеленского в "коррупции высшего уровня" из-за того, что тот заявил о возможном переезде Администрации Президента Украины.

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