Оппозиционный депутат Рады назвал Зеленского "очередным Наполеоном"

Он выразил опасения, что новый президент Украины не собирается исполнять свои предвыборные обещания.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович выразил опасения в эфире телеканала "112 Украина", что президент Украины Владимир Зеленский не намерен заниматься установлением мира в Донбассе.

— Я с нашим последним президентом купился, я уже всё видел, всё знаю, понимаю. Я не просто за него голосовал, потому что ненавидел Порошенко, я видел какое-то будущее, — сказал депутат.

По его словам, "этот человек не может принести мир" стране.

— Обидно опять от потерянного времени. Опять от того, что мы получили очередного Наполеона, который не занимается страной, который бредит всякой агрессией, который не собирается заниматься миром, — заявил Рабинович.

Он отметил, что если Зеленский не начнёт исполнять предвыборные обещания, то это будет "самым страшным".

Рабинович напомнил о песне "Прощай, гарант, не возвращайся", которую пели бывшим президентам Украины Виктору Януковичу и Петру Порошенко. Депутат выразил надежду, что такое не будут петь Зеленскому.

— Но я боюсь, что к этому идёт, — добавил оппозиционный депутат.

Ранее Вадим Рабинович обвинил Владимира Зеленского в "коррупции высшего уровня" из-за того, что тот заявил о возможном переезде Администрации Президента Украины.