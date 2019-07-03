Канада не будет пускать в страну жителей Донбасса с российскими паспортами

Власти Канады намерены не пускать в страну жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами. Об этом на пресс-конференции заявила глава МИД государства Христя Фриланд.

— Канада примет меры, чтобы данные паспорта не были использованы для поездок в Канаду. Мы призываем партнёров последовать нашему примеру, — приводит её слова РИА "Новости".

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик. Выдача паспортов по этой программе уже идёт.

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