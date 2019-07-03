Жители Киева вышли на митинг против регистрации Клюева и Шария на выборы в Раду

Бывший президент Украины Пётр Порошенко также поддержал проведение акции и призвал собраться на майдане.

В Киеве началась акция протеста против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария, сообщает телеканал "Прямой".

Акцию протеста анонсировали в соцсетях. Точное количество участников пока остаётся неизвестным, люди собираются на майдане Незалежности и у здания Украинского дома.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко также поддержал проведение акции.

— Мы за Украину! Мы за её европейское будущее!.. Наша команда присоединяется к акции. В 20:00 (совпадает с мск) на Майдане, — сообщил он в "Телеграм-канале".

Во вторник, 2 июля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Клюева и Шария кандидатами в депутаты на выборы в Верховную раду. Против обоих возбуждены уголовные дела: Клюева подозревают в незаконном препятствовании проведению митингов на майдане, а также в организации превышения служебных полномочий правоохранителей, а Шарий проходит обвиняемым по делу об использовании огнестрельного оружия в киевском ресторане.