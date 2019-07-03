В работе Outlook зафиксирован сбой

Во вторник, 2 июля, в ряде стран зафиксированы неполадки в работе почтового клиента Outlook. Об этом информирует сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных ресурсов.
— Проблемы в работе Outlook наблюдаются с 03:37 [2 июля] по времени Восточного побережья США (22:37 мск), — поясняется в сообщении.
Более половины пользователей пожаловались на проблемы с авторизацией, четверть указывают на сложности при получении сообщений, а у 15% не работает сайт.
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