В Израиле десятки полицейских пострадали в ходе протестов эфиопской общины

Десятки сотрудников полиции Израиля пострадали в ходе столкновения с представителями эфиопской общины, которые начали блокировать автострады страны из-за гибели их соплеменника.
מה חשבתם בדיוק כשאיפשרתם לייבא מסתננים אתיופים נוצרים פאלאשים שרדפו את יהודי אתיופיה שגוייסו מייד לארגוני הקרן הארורה להשמדת ישראל והכחדת היהדות בריפוד כסף ריפורמי גרמני נוצרי— dan avni_848 (@dan_avni) July 2, 2019
אז הנה לכם זאת רק ההתחלה של סוכני ההשפעה של הקרן
חכו שהם יצליחו להפעיל את הגויים הרוסים
ובעיקר הדרוזים pic.twitter.com/YE1oss7KAV
Протесты привели к многочасовым заторам на трассах, протестующие жгли покрышки машин и кидали камни в полицейских, которые в ответ применяли слезоточивый газ и шумовые гранаты.
— Протесты переросли в насильственные и неконтролируемые беспорядки... Пострадали 47 сотрудников полиции, 60 протестующих были задержаны, — сообщает пресс-служба полиции.
Крупные беспорядки проходят в районе Хайфы, Хадеры, Петах-Тиквы, Ашдода, Нетивота, Кирьят-Малахи. Протестующие собрались у окраины Иерусалима, где против них действовала конная полиция. Ранее эфиопы атаковали полицейский участок в Хайфе камнями и петардами.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к общине с просьбой прекратить насилие и призвал совместно решать проблемы, уважая верховенство закона.
— Прошу вас об одном — прекратите перекрывать дороги. Мы — государство закона, мы не потерпим перекрытия дорог. Я прошу вас, давайте вместе решать проблемы, соблюдая при этом закон, — сказал Нетаньяху.
Волнения начались из-за гибели 19-летнего представителя эфиопской общины, которого застрелил израильский полицейский. По версии правоохранителя, он применил оружие, когда разнимал драку между молодыми людьми, из-за чего сам подвергся нападению.
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