В Израиле десятки полицейских пострадали в ходе протестов эфиопской общины

123

Фото © Twitter / dan anvi_848

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху призвал мирно решать проблемы и помнить про законы.

Десятки сотрудников полиции Израиля пострадали в ходе столкновения с представителями эфиопской общины, которые начали блокировать автострады страны из-за гибели их соплеменника.

Протесты привели к многочасовым заторам на трассах, протестующие жгли покрышки машин и кидали камни в полицейских, которые в ответ применяли слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Протесты переросли в насильственные и неконтролируемые беспорядки... Пострадали 47 сотрудников полиции, 60 протестующих были задержаны, — сообщает пресс-служба полиции.

Крупные беспорядки проходят в районе Хайфы, Хадеры, Петах-Тиквы, Ашдода, Нетивота, Кирьят-Малахи. Протестующие собрались у окраины Иерусалима, где против них действовала конная полиция. Ранее эфиопы атаковали полицейский участок в Хайфе камнями и петардами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к общине с просьбой прекратить насилие и призвал совместно решать проблемы, уважая верховенство закона.

Прошу вас об одном — прекратите перекрывать дороги. Мы — государство закона, мы не потерпим перекрытия дорог. Я прошу вас, давайте вместе решать проблемы, соблюдая при этом закон, — сказал Нетаньяху.

Волнения начались из-за гибели 19-летнего представителя эфиопской общины, которого застрелил израильский полицейский. По версии правоохранителя, он применил оружие, когда разнимал драку между молодыми людьми, из-за чего сам подвергся нападению.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×