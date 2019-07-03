Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска

Минобороны РФ по случаю 75-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков опубликовало подборку рассекреченных документов о малоизвестных эпизодах наступления советских военных.

— Стремительный "Багратион", который 75 лет назад освободил белорусскую столицу от немецко-фашистских захватчиков, — тема нового исторического раздела с рассекреченными документами Центрального архива МО РФ, — говорится в сообщении.

Из опубликованных материалов можно узнать о ходе наступления, попытках сопротивления противника, награждении красноармейцев, а также просмотреть выпуски издания "Красная армия".

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