В Минобороны опровергли сообщения о "взрыве газа" на подводной лодке

Как сообщили в Министерстве обороны России, появившиеся ранее публикации в СМИ о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы было уведомлено о "взрыве газа на подводном аппарате", не являются достоверными.

— Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось, — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Как ранее сообщал Лайф, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар. Погибли 14 моряков-подводников. В тот же день президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу вылететь в Североморск и на месте обеспечить тщательное расследование причин пожара.

Как подчеркнули в ведомстве Сергея Шойгу, никаких уведомлений властям Норвегии не отправлялось. Экипаж аппарата ликвидировал пожар благодаря своим самоотверженным действиям.