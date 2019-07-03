Журналисты обратились в полицию из-за угроз племянника убитого Хачатуряна

Сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали заявление, сейчас проводится проверка.

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы журналистка Ева Меркачёва и ещё один журналист заявили в полицию об угрозах от племянника убитого Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД столицы.

— В дежурную часть ГУ МВД России по городу Москве обратились двое журналистов с заявлениями о том, что в их адрес поступили угрозы расправы, связанные с профессиональной деятельностью, — рассказали в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали заявление, сейчас проводится проверка, по результатам которой примут соответствующее решение.

По данным источника агентства, Ева Меркачёва была одной из подавших заявление. Ранее она сама рассказала об угрозах со стороны Арсена Хачатуряна, племянника Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют трёх его дочерей.

Напомним, три сестры: Крестина, Ангелина и Мария — расправились с родным отцом летом 2018 года. Девушки уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость и насилие. Им предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору.