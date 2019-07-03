Минобороны России опубликовало представление к званию Героя СССР 1945 года

За годы войны танкист Александр Яковлев, участвовавший в освобождении Минска, был ранен шесть раз и трижды контужен.

Министерство обороны России опубликовало представление к званию Героя Советского Союза танкиста Александра Яковлева за личный героизм и взятие в плен нескольких сотен немецких солдат и офицеров в июле 1944 года во время освобождения столицы Белоруссии.

На сайте военного ведомства открылся мультимедийный раздел "Из Минска виделся Берлин", приуроченный к 75-летию освобождения Минска, где обнародованы рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны, в числе которых — представление Яковлева к высшей степени отличия.

— Товарищ Яковлев одним из первых ворвался в Минск, завязал бой за товарную станцию, при овладении которой, преследуя отступающего противника по шоссе Минск — Дзержинск, окружил пехотный батальон и взял в плен 560 солдат и офицеров вместе с командиром батальона, — сказано в представлении.

Яковлева представили к званию Героя Советского Союза в марте 1945-го. За время войны его ранили шесть раз, а также он был трижды контужен. После войны он продолжил служить в армии и трагически погиб в 1946 году.

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