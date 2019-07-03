СМИ: Руки-Базуки начал сбор средств на операцию по удалению синтола

Отечественный рекордсмен по количеству синтола в неподготовленных бицепсах Кирилл Руки-Базуки Терешин из Пятигорска обратился к своим подписчикам с просьбой помочь ему рублём.
Как передаёт "Комсомольская правда — Северный Кавказ", молодой человек в одном из своих инстаграм-каналов наглядно показал обильное покраснение и в очередной раз пожаловался на ухудшающееся состояние его легендарных рук.
Также, по словам молодого человека, у него образовались странные уплотнения в подмышках, а температура самих рук на несколько градусов выше, чем у всего остального тела.
— В России прошёл клиник не знаю сколько. За границей с этим могут помочь, но это очень дорого стоит. Нужно делать сбор средств либо через телевидение, либо через народ, — рассказал Терешин.
Он также добавил, что сам также не сидит сложа руки, пытается собрать нужную сумму и работает для этого.
Ранее Лайф сообщал, что Кирилл Руки-Базуки Терешин с первого удара проиграл фермеру из Красноярска в чемпионате по пощёчинам.
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