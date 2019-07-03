Террорист-смертник подорвал себя в Тунисе

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Фото © Flickr / Keith Roper

Кроме самого злоумышленника, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Мужчина подорвал на себе пояс со взрывчаткой в Тунисе вечером 2 июля, сообщает TAP.

По информации агентства, никто, кроме злоумышленника, совершившего самоподрыв, не пострадал. Согласно уточнённым данным Министерства внутренних дел страны, мужчина взорвал себя после того, как его стала окружать полиция.

Смертником является Айман ас-Самири. Ранее МВД призывало граждан сообщить при возможности о его местонахождении, так как он был причастен к двум взрывам, совершённым в минувший четверг, — заявило МВД Туниса.

В четверг в Тунисе прогремело два взрыва. Один из них произошёл в 100 метрах от Посольства Франции, другой — на парковке Национального контртеррористического управления. В результате произошедшего погиб полицейский, восемь человек ранены. По данным Посольства РФ в Тунисе, россиян среди пострадавших нет.

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