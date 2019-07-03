Террорист-смертник подорвал себя в Тунисе

Кроме самого злоумышленника, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Мужчина подорвал на себе пояс со взрывчаткой в Тунисе вечером 2 июля, сообщает TAP.

По информации агентства, никто, кроме злоумышленника, совершившего самоподрыв, не пострадал. Согласно уточнённым данным Министерства внутренних дел страны, мужчина взорвал себя после того, как его стала окружать полиция.

— Смертником является Айман ас-Самири. Ранее МВД призывало граждан сообщить при возможности о его местонахождении, так как он был причастен к двум взрывам, совершённым в минувший четверг, — заявило МВД Туниса.

В четверг в Тунисе прогремело два взрыва. Один из них произошёл в 100 метрах от Посольства Франции, другой — на парковке Национального контртеррористического управления. В результате произошедшего погиб полицейский, восемь человек ранены. По данным Посольства РФ в Тунисе, россиян среди пострадавших нет.