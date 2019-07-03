Названы победители Архитектурной премии Москвы

Сразу два проекта одержали победу в номинации лучшего решения объекта спортивного и культурно-просветительского назначения.

В Москве названы победители ежегодной Архитектурной премии, сообщил председатель жюри, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

В этом году в финале оказался 21 проект в четырёх номинациях. Наилучшим архитектурно-градостроительным решением объекта многофункционального назначения объявили гостинично-деловой комплекс компании "АМ Ю-Эн-Кей Проджект", расположенный на проспекте Вернадского.

Лучшим проектом жилого назначения назвали ЖК на Донской улице Архитектурного бюро Сергея Скуратова. Премию лучшего градостроительного решения объекта образования и медицины получила больница с родильным домом в посёлке Сосенское, расположенном в Новой Москве.

Лауреатами в номинации на лучшее решение объекта спортивного и культурно-просветительского назначения стали два объекта: спортивный комплекс на Тушинской улице, спроектированный Московским архитектурно-художественным проектным институтом, а также входная группа в зоопарк со стороны улицы Баррикадной, разработанная бюро "ПТАМ Виссарионова".

Ранее назвали лучший жилой дом в мире в 2019 году.