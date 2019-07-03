40 человек погибли при авиаударе по центру размещения мигрантов под Триполи

Представители центра утверждают, что авианалёт — дело рук Ливийской национальной армии.

Минимум 40 человек погибли в результате авиаудара, который был нанесён по центру содержания мигрантов в пригороде столицы Ливии Триполи. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, ещё около 80 человек пострадало.

Согласно данным AFP, представители центра, находящегося в пригороде Триполи — Таджуре, утверждают, что авианалёт — дело рук Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Сейчас в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия в Триполи и временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке государства совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

4 апреля Хафтар начал наступление на столицу. По данным ВОЗ, с начала боевых действий погибло более 750 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.