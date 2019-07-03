В России завершён эскизный проект палубного вертолёта "Минога"

Теперь формируется техзадание для открытия опытно-конструкторских работ по этой машине.

Холдинг "Вертолёты России" завершил эскизно-техническое проектирование нового палубного вертолёта "Минога", сообщает ТАСС.

— У нас работа принята. Это уже не научно-исследовательская работа, а результат уже эскизно-технического проекта. Мы продолжаем с Минобороны формирование ТЗ на следующий этап, на опытно-конструкторскую работу, — сказал агентству гендиректор холдинга Андрей Богинский. По его словам, "это будет абсолютно новая машина".

Говоря о составе вооружения и характеристиках вертолёта, Богинский указал, что "любой заказчик идёт по пути унификации вооружения, хотя ясно, что есть особенности на палубных машинах".

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