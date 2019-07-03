В России завершён эскизный проект палубного вертолёта "Минога"

58

Фото © Flickr / Marc Delforge

Теперь формируется техзадание для открытия опытно-конструкторских работ по этой машине.

Холдинг "Вертолёты России" завершил эскизно-техническое проектирование нового палубного вертолёта "Минога", сообщает ТАСС.

У нас работа принята. Это уже не научно-исследовательская работа, а результат уже эскизно-технического проекта. Мы продолжаем с Минобороны формирование ТЗ на следующий этап, на опытно-конструкторскую работу, — сказал агентству гендиректор холдинга Андрей Богинский. По его словам, "это будет абсолютно новая машина".

Говоря о составе вооружения и характеристиках вертолёта, Богинский указал, что "любой заказчик идёт по пути унификации вооружения, хотя ясно, что есть особенности на палубных машинах".

По итогам "Армии-2019" МО РФ подписало контракты на 1 трлн рублей

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×