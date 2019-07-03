Microsoft анонсировала новую версию Windows 1.0 1985 года выпуска

Microsoft представила новую операционную систему Windows 1.0. Об этом сообщается в твиттере компании.

Introducing the all-new Windows 1.0, with MS-Dos Executive, Clock, and more!! 😲 💾 pic.twitter.com/guU4QxwsGG — Windows (@Windows) July 1, 2019

По данным портала CNet, по сути обновление представляет собой графическую оболочку и расширение для MS-DOS. Впервые Windows 1.0 была представлена ещё в 1985 году.

Несмотря на анонс, в компании не пояснили, что поменяется в новой ОС. Однако есть предположение, что разработчики просто хотят вернуться к истокам всей линейки.

Ролик, опубликованный Microsoft, показывает эволюцию Windows в обратном порядке: отсчёт начинается с "десятки" и заканчивается 95-й версией. Последняя вышла на рынок четверть века назад.

Уже известно, как будет выглядеть логотип, но других подробностей пока нет.

Microsoft впервые за 25 лет может добавить новую кнопку на клавиатуру

Билл Гейтс назвал свою главную ошибку