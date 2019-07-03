Появился официальный трейлер детектива "Ножи наголо"

Киностудия Lionsgate опубликовала официальный трейлер нового фильма Райана Джонсона "Ножи наголо", премьера которого состоится в ноябре 2019 года.

Картина снята в духе классических детективов Агаты Кристи, перенесённых в современный мир. Сюжет повествует об известном писателе Харлане Тромби, который умирает загадочной смертью после своего 85-летия. Расследованием смерти Тромби занимается детектив Бенуа Бланк.

Роль Харлана Тромби досталась Кристоферу Пламмеру, детектива Бланка играет Дэниел Крейг. Также в картине снялись Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис, Майкл Шеннон, Тони Коллет и другие.

Ранее Sony опубликовала официальный трейлер перезапуска "Ангелов Чарли".