"Убийца камерофонов" Oppo Reno Z с камерой 48 мегапикселей представлен в РФ

Китайская компания Oppo представила в России свою "полуфлагманскую" новинку Reno Z, которая способна сместить интересы любителей гаджетов с хорошими камерами в свою сторону. Ну или хотя бы попытаться это сделать.

На тыльной стороне устройства расположены сразу две камеры. Одна базируется на 48-мегапиксельном модуле Sony, а вторая — это 5-мегапиксельный датчик, который служит для размытия фона на снимках.

Для любителей же селфи на передней стороне смартфона расположена ещё одна, 32-мегапиксельная, камера-объектив с пятью линзами, которая работает как в стандартном режиме 80-градусной широкоформатной съёмки, так и в других.

Старт продаж намечен на 12 июля, модель на 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти обойдётся покупателю в 27 990 рублей.