Экс-главу администрации Януковича задержат в случае возвращения на Украину

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Кандидат в депутаты в Верховную раду и бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Клюев. Фото © Станислав Красильников/ТАСС

В апреле 2016 года Интерпол объявил его в международный розыск, а позже в марте год спустя снял с розыска.

Кандидат в депутаты в Верховную раду и бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Клюев будет задержан в случае его возвращения на Украину, поскольку находится в федеральном розыске, сообщил начальник управления специальных расследований генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Есть действующее решение суда о задержании и доставке в суд, которое должно быть выполнено, — цитирует агентство Горбатюка.

Клюева подозревают в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане и организации превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. В апреле 2016 года Интерпол объявил его в международный розыск, а позже в марте год спустя снял с розыска.

По заявлению Горбатюка, Клюев проживает в посёлке Шульгино в Московской области, что он сам подтверждал.

ЦИК Украины зарегистрировала Клюева кандидатом в депутаты в Верховную раду, что вызвало протесты в Киеве. При этом ранее ему было отказано, поскольку одним из условий выдвижения в парламент является проживание на территории Украины не менее пяти лет.

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