В Ростовской области обнаружили советский танк с останками экипажа

Предположительно, машина изначально подорвалась на противотанковой мине, а затем её уничтожила немецкая авиация.

В Ростовской области на границе с Украиной обнаружили советский тяжёлый танк КВ-1, а также останки его экипажа, сообщает "Российская газета".

Предполагается, что боевая машина затерялась летом 1943 года во время прорыва немецкой обороны в ходе наступательной операции Южного фронта.

Как рассказал руководитель поискового объединения "Миус-Фронт" Андрей Кудряков, КВ-1, судя по обнаруженным частям, изначально подорвался на противотанковой мине, а затем его уничтожила немецкая авиация.

По версии поисковиков, танк числился в составе 62-й тяжёлой танковой бригады прорыва и был потерян в ходе боёв 18 августа 1943 года. Согласно документам, в тот день было потеряно 15 машин из-за атак немецкой авиации и артиллерии.

— В любом случае по найденным деталям мы сможем установить историю машины и её экипажа, — заключил Кудряков.

КВ-1, тяжёлый танк времён Великой Отечественной войны, назвали в честь партийного деятеля СССР Климента Ворошилова. Машину, вооружённую 76-миллиметровой пушкой, выпускали с августа 1939 года по август 1942 года.

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