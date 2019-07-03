В США умер "отец" Ford Mustang Ли Якокка

Создатель автомобиля Ford Mustang и экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка умер в США на 95-м году жизни, сообщает TMZ со ссылкой на членов его семьи.

По информации портала, родственник подтвердил смерть Якокки, но подробностей не предоставил.

Якокка пришёл в Ford Motor Company в 1946 году и работал там до 1978 года. Его называют "отцом" машины-легенды Ford Mustang. После того как в 1978 году Генри Форд II уволил Якокку, тот занял должность главы корпорации Chrysler, которую и возглавлял до 1995 года.