Зеленский пошутил во время выступления в Торонто, сказав пару слов на английском

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Фото © Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский "открыл" своё выступление на конференции в канадском Торонто небольшой шуткой: он сказал несколько слов на английском, а затем, сказав, что "на этом всё", заговорил на родном языке.

Привет. Дорогой премьер-министр [Канады Джастин Трюдо], дорогие друзья, дамы и господа. Это всё. Теперь на украинском, — сказал Зеленский.

Встреча Владимира Зеленского и премьер-министра Джастина Трюдо состоялась 2 июля в канадском городе Торонто. В рамках совещания было решено внести Украину в список стран, куда можно поставлять оружие.

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