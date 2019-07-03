Зеленский пошутил во время выступления в Торонто, сказав пару слов на английском

Президент Украины Владимир Зеленский "открыл" своё выступление на конференции в канадском Торонто небольшой шуткой: он сказал несколько слов на английском, а затем, сказав, что "на этом всё", заговорил на родном языке.

— Привет. Дорогой премьер-министр [Канады Джастин Трюдо], дорогие друзья, дамы и господа. Это всё. Теперь на украинском, — сказал Зеленский.

Встреча Владимира Зеленского и премьер-министра Джастина Трюдо состоялась 2 июля в канадском городе Торонто. В рамках совещания было решено внести Украину в список стран, куда можно поставлять оружие.