МИД Канады: Жители Донбасса смогут въехать в страну по украинским паспортам

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик смогут без препятствий подавать документы на канадскую визу, используя украинский паспорт, сообщила глава МИД Канады Христя Фриланд.

По словам высокопоставленного дипломата, мера с ограничением въезда жителям Донбасса с российскими паспортами не направлена против тех, "кто законно обладает" этим документом.

— И также эта мера не направлена на то, чтобы препятствовать въезду в Канаду тем, кто проживает в оккупированном Донбассе, — отметила она.

Фриланд сообщила, что жители ЛНР и ДНР смогут подавать на визу, используя "свои украинские паспорта". При этом Канада рассматривает выдачу паспортов РФ этим людям "как ещё один акт агрессии", подчеркнула дипломат.

Напомним, ранее стало известно, что Канада не будет пускать в страну жителей Донбасса с российскими паспортами.