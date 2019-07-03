В Иркутской области вода уходит из подтопленных посёлков

Число госпитализированных также осталось неизменным — 200 человек, в числе которых 41 ребёнок.

В Иркутской области сохраняется режим ЧС, введённый из-за паводков. На данный момент подтоплен 31 посёлок, сообщил РИА "Новости" представитель регионального управления МЧС.

Однако уровень воды в реках региона снижается. На данный момент вода ушла ещё из 11 посёлков Нижнеудинского, Тулунского и Тайшетского районов. В Приангарье сохраняется режим ЧС.

— На утро 3 июля в Иркутской области подтопленным остаётся 31 посёлок, это 3,4 тысячи жилых домов, в которых проживает почти 8,2 тысячи человек, — рассказал собеседник агентства.

Количество госпитализированных также осталось неизменным — 200 человек, в числе которых 41 ребёнок.

Напомним, в шести районах Иркутской области объявили режим ЧС из-за паводка, подтоплено более четырёх тысяч жилых домов в 42 населённых пунктах. Жертвами паводка стали 18 человек. По версии учёных, причиной такого бедствия стало редкое взаимодействие сразу трёх потоков воздушных масс.